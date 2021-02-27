Сеть магазинов OZ запустила проект «Добрая библиотека» по сбору книг для социальных учреждений

Проект «Добрая библиотека» соберет и передаст книги в различные социальные учреждения страны.

Специальный бокс «Доброй библиотеки» установлен в магазине уцененных товаров OZ в Минске на проспекте Победителей, 3, другой в ближайшее время появится в Гродно.

Поддержать инициативу может любой желающий: подарить любимую литературу из домашней коллекции или приобрести новые книги. Организаторы сформируют библиотеку с учетом возраста и запросов адресатов проекта.

«Главная идея инициативы созвучна с ценностями нашей компании: развитие, ответственность и позитив — так они живут и работают, — отметил генеральный директор OZ Денис Ткачев. — Мы рады делиться возможностями и выбором, которые дают книги: будь то информация к размышлению, знания, альтернативная реальность или способ времяпрепровождения. “Добрая библиотека” в равной мере адресована и тем, кто нуждается в литературе, но по каким-либо причинам ограничен в доступе к ней, и тем, кто готов помочь».

Первая такая библиотека уже собрана сотрудниками компании и будет направлена в Гродненскую специальную школу-интернат для детей с нарушением слуха.