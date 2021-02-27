За сутки в Беларуси скончалось девять человек с коронавирусом

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1459 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 1491 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 26 февраля их было 1602. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших, отмечает БелаПАН.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 285 959, умерло 1966 пациентов с коронавирусом, выздоровело 276 234.

За минувшие сутки выполнено 17 780 тестов на коронавирус (всего 4 879 018).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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