«МТБанк» через месяц станет владельцем «Идея Банка»

Польский Getin Holding 26 февраля заключил договор условной продажи белорусского «Идея Банка» «МТБанку», сообщает пресс-служба польской компании.

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Речь идет о намерении продать 99,999% акций за 50 млн рублей. Getin передаст право собственности на акции на основе договоров о продаже акций, которые планируется подписать до 2 апреля 2021 года.

В ноябре 2020 года Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка».

Стороны планировали заключить сделку после ее одобрения Национальным банком Беларуси до 4 января 2021 года. Однако лишь в январе этого года белорусский центральный банк согласовал сделку, и стороны намеревались заключить ее до 1 марта.

Финансовый холдинг Getin Holding S.A. (Польша) купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

На данный момент холдингу Getin принадлежит почти 100% белорусского «Идея Банка», который ведет деятельность в сегменте розничного бизнеса и концентрируется на предложении продуктов и услуг для физических лиц.