Мингорсуд оставил в силе решение Минюста о лишении Александра Пыльченко лицензии адвоката
Минский городской суд 25 февраля не стал отменять решение Министерства юстиции
«Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу», — отметил Лаевский.
«Правда, по своей сути решение, которое поощряет лишение адвокатского статуса за правовое разъяснение, похоже больше на приговор — приговор независимости адвокатуры. Но приговоры, бывает, отменяются, неправосудные выводы пересматриваются. Так что мы продолжим отстаивать позицию. Право наполняется смыслом, когда за него кто-то борется», — подчеркнул Лаевский.
16 октября прошлого года Минюст лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу TUT.by 14 августа, в котором содержится рассказ адвоката о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры, напоминает БелаПАН.
Александр Пыльченко — один из адвокатов Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.