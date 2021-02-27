Мингорсуд оставил в силе решение Минюста о лишении Александра Пыльченко лицензии адвоката

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Минский городской суд 25 февраля не стал отменять решение Министерства юстиции о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.

«Представителей Минюста не было, возражений на апелляционную жалобу от них не поступило, но апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, в котором наши аргументы были просто проигнорированы и не опровергнуты, вступило в силу», — отметил Лаевский.

«Правда, по своей сути решение, которое поощряет лишение адвокатского статуса за правовое разъяснение, похоже больше на приговор — приговор независимости адвокатуры. Но приговоры, бывает, отменяются, неправосудные выводы пересматриваются. Так что мы продолжим отстаивать позицию. Право наполняется смыслом, когда за него кто-то борется», — подчеркнул Лаевский.

16 октября прошлого года Минюст лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу TUT.by 14 августа, в котором содержится рассказ адвоката о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры, напоминает БелаПАН.

Александр Пыльченко — один из адвокатов Виктора Бабарико и Марии Колесниковой.
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Тэги: адвокаты лишение лицензии адвоката Персона: Дмитрий Лаевский Александр Пыльченко Виктор Бабарико Мария Колесника

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