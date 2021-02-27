Порывистый ветер и мокрый снег: в Беларуси будет хозяйничать малоактивный атмосферный фронт

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В субботу погоду на территории страны будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт.

Фото с сайта РБК

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Витебск +2..+4°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Гомель +4..+6°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Гродно +4..+6°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +3..+5°C (ветер порывами до 12 м/с);
  • Минск +3..+5°C (ветер порывами до 14 м/с).
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Тэги: прогноз погоды

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