Порывистый ветер и мокрый снег: в Беларуси будет хозяйничать малоактивный атмосферный фронт
В субботу погоду на территории страны будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +7..+9°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
- Витебск +2..+4°C (ветер порывами до 12 м/с);
- Гомель +4..+6°C (ветер порывами до 12 м/с);
- Гродно +4..+6°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
- Могилев +3..+5°C (ветер порывами до 12 м/с);
- Минск +3..+5°C (ветер порывами до 14 м/с).