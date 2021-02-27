Порывистый ветер и мокрый снег: в Беларуси будет хозяйничать малоактивный атмосферный фронт

В субботу погоду на территории страны будут определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый.

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