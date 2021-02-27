Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Вот сколько они добавили за пятидневку:

евро — 0,0272 пункта (с 3,139 до 3,1662 белорусского рубля);

доллар — 0,014 пункта (с 2,5917 до 2,6057 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);

гривна — 0,0117 пункта (с 9,3134 до 9,3251 белорусского рубля за 100 гривен).

Упала лишь польская валюта:

злотый — 0,0119 пункта (с 7,0036 до 6,9917 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом: