«Фальсификация выборов взорвала ситуацию». Церковники из ФРГ поддержали мирный протест в Беларуси

Озабоченность ситуацией в Беларуси выразил синод евангелическо-лютеранской церкви Северной Германии.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Более полугода Беларусь переживает государственный кризис, который с самого начала сопровождался гуманитарным кризисом. Беспредельное насилие со стороны государства в отношении мирных демократов уже неоднократно осуждалось церквями всех конфессий в Беларуси», — отмечается в заявлении.

«В знак тесной связи с братьями и сестрами, а также из чувства политической ответственности» синод выражает солидарность со всеми, кто мирными способами выступает за свободные выборы, верховенство права и человеческое достоинство, и выражает глубокую озабоченность положением тех, кто из-за своей позиции вынужден опасаться за свою жизнь по причине насилия со стороны государства.

Синод заявляет о безоговорочной поддержке тех, кто по политическим мотивам «подвергся преследованиям, аресту, пыткам, насилию, был убит, отчислен из вуза, уволен, унижен, подвергся угрозам, принужден к эмиграции», а также защищал права человека и человеческое достоинство как «основу сосуществования», требовал немедленного освобождения всех политзаключенных, выступал за свободные и честные выборы, переход страны к демократии.

«Мы молимся за мир и права для всех людей в Беларуси», — подчеркивает синод.

Евангелическо-лютеранская церковь Северной Германии отмечает также, что «явно сфальсифицированные выборы» вызвали в стране «взрыв негодования», на улицы вышли сотни тысяч людей. Протестное движение охарактеризовано как «мирное, децентрализованное, дигитализированное, преимущественно молодое, женское и креативное».

«Контраст между одетыми в белое женщинами с цветами в руках и облаченными в черное, тяжело вооруженными сотрудниками спецподразделений, которые призваны заставить их замолчать, более чем очевиден. Те, кто хоть раз видел, как молодых людей мужчины в масках стаскивают с велосипедов и тащат в автозаки, разгоняют спокойно протестующих пенсионеров слезоточивым газом, никогда этого не забудут. Мы не можем видеть, что происходит во время обысков, допросов и в местах заключения. Пытки применяются в тайне. Однако видно, в каком состоянии их жертвы выходят из машин скорой помощи, а некоторых уже похоронили», — отмечается в заявлении.

«Мы осознаем ответственность, которая для нас, немцев, проистекает из истории. Белорусский народ перенес неисчислимые страдания во времена нацистской диктатуры, последствия этого ощущаются до сих пор. Демократия и права человека не могут быть больше привилегией для тех, кто родился в правильное время в правильном месте. Сегодняшний призыв к свободе и демократии может стать продолжением начавшегося 30 лет назад освободительного движения. Европейские народы должны беречь ценность права и справедливости, всегда бороться за демократию и свободу», — считают немецкие священнослужители.