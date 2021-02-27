Правозащитники: 26 февраля за акции протеста репрессировано не менее 13 человек

/ Общество
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Не менее четырех человек 26 февраля в Минске арестовано на 15 суток в связи с протестной активностью, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Все они признаны виновными в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

Также известно о восьми случаях вынесения штрафов по этой статье и одном — за неподчинение требованиям должностного лица (ст. 23.4 КоАП). Общая сумма штрафов по вынесенным решениям составила 7.540 рублей.

26 февраля задержано не менее 16 человек, в том числе 15 женщин, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных». Утром на станции Минск-Северный (молодечненское направление) была задержана группа женщин, читавших книги на белорусском языке.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: аресты акции протеста

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