Количество занятых в белорусской экономике сократилось на 33,9 тысячи за год

В белорусской экономике в январе 2021 года было занято 4 млн 295,5 тыс. человек, следует из данных Национального статистического комитета. Годом ранее, в январе 2020-го, этот показатель составлял 4 млн 329,4 тыс.

Таким образом, за год количество занятых сократилось на 33,9 тыс.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в стране на 1 февраля 2021 года составил 0,2% и по сравнению с 1 февраля 2020 года не изменился. На 1 февраля на учете в качестве безработных состояло 8,1 тыс. человек, что на 19% меньше, чем на 1 февраля 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы в Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил — 0,3%, Брестской, Гомельской — 0,2%, Минске и Минской области — 0,1%.

В четвертом квартале 2020 года в стране уровень фактической безработицы вырос, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 67,9%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4,1% численности рабочей силы. Фактическая безработица в третьем квартале составляла 4%, уровень занятости — 68,2%.

По данным Белстата, в январе 2021 года численность уволенных работников составила 43 794, принятых на работу — 37 812, соотношение принятых и уволенных — 86,3%. Наибольшее число уволенных пришлось на промышленность — 8684 человека (соотношение — 89,9%), затем следуют: торговля — 7673 (88%), сельское, лесное и рыбное хозяйство — 6906 (79,4%), образование — 4648 (100,4%), здравоохранение и социальные услуги — 3917 (80,8%), строительство — 3212 (64,4%), транспорт — 2143 (85,3%).

Опрошенные БелаПАН эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.