Участники 1/8 финала Лиги Европы узнали соперников
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
По информации УЕФА, первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные — 18 марта. Жеребьевку четвертьфиналов и полуфиналов проведут 19 марта.
Результаты жеребьевки:
«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Динамо-Киев» (Украина) — «Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)
«Динамо-Загреб» (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия)
«Славия-Прага» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).
Брестское «Динамо» выбил из отбора Лиги Европы болгарский «Лудогорец». БАТЭ стал жертвой еще одного клуба из этой страны — софийского ЦСКА. Солигорский «Шахтер» проиграл молдавскому «Сфынтул Георге», а минское «Динамо» споткнулось о польский «Пяст».