Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам главы ведомства Дмитрия Пиневича, это один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Беларуси и России и хороший старт научно-медицинского взаимодействия двух стран.

После изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена «наработка промышленных серий». Кроме того, ведется тестирование технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси.

В министерстве уверены, что выпуск вакцины на «Белмедпрепаратах» позволит обеспечить потребность страны в ней и заняться экспортом в третьи страны.

Ранее Пиневич сообщал, что на отечественных фармацевтических предприятиях планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины в месяц.