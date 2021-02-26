Предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» начало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам главы ведомства Дмитрия Пиневича, это один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Беларуси и России и хороший старт научно-медицинского взаимодействия двух стран.

После изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена «наработка промышленных серий». Кроме того, ведется тестирование технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси.

В министерстве уверены, что выпуск вакцины на «Белмедпрепаратах» позволит обеспечить потребность страны в ней и заняться экспортом в третьи страны.

Ранее Пиневич сообщал, что на отечественных фармацевтических предприятиях планируется выпускать 500 тыс. доз вакцины в месяц.
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Тэги: вакцинация вакцина Спутник V Белмедпрепараты

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