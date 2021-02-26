Группу пенсионеров задержали за чтение белорусскоязычных книг в электричке

По информации правозащитников, утром 26 февраля на железнодорожной станции «Минск-Северный» люди в гражданской одежде задержали группу пенсионеров.

«Сегодня в 10:45 в момент выхода из электрички на станции Минск-Северный была задержана группа пенсионеров, — говорится в сообщении на правозащитном сайте spring96.org. — Задерживали люди в штатском. По словам очевидца, задержали восемь человек. Они в электричке читали белорусские книги — акция в поддержку белорусского языка. Задержанных доставили в Заводское и Партизанское РУВД».

Правозащитникам удалось выяснить имена некоторых задержанных: Наталья Иванисова (1946), Светлана Лазебникова (1961), Ирина Новик (1961) и Галина Гуленкова.

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», Лазебникова и Новик были доставлены в Партизанское РУВД Минска, Иванисова — в Заводское. Всего в сообщении упомянутого телеграм-канала фигурируют имена 13 человек, задержанных 26 февраля.