Три года лишения свободы получил руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка»

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергей Кармызов. Вердикт вынес суд Октябрьского района областного центра.

Судья Жанна Пушкина признала Кармызова виновным в превышении служебных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (организовал выдачу кредита в размере 75 тыс. рублей и намеревался получить за это денежное вознаграждение).

Банкир должен выплатить 300 базовых величин штрафа (8700 рублей). Он лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Кармызова задержали 12 июня 2020 года после обысков в головном офисе «Белгазпромбанка», а также в ряде частных компаний и у людей, связанных с Виктором Бабарико, тогда потенциальным кандидатом в президенты и бывшим руководителем банка. Сам Кармызов был членом инициативной группы Бабарико, которого арестовали 18 июня.

На рассмотрение дела журналистов независимых СМИ не пустили. Милиционеры, стоявшие у входа в зал, сослались на его заполненность и необходимость обеспечивать безопасность участников процесса. Его освещали журналисты государственных СМИ. «СБ. Беларусь сегодня» сообщила, что подсудимый вину полностью признал и оплатил 8 тыс. рублей по иску потерпевшей Светланы Цедик. Та сняла претензии к Кармызову. Также коллектив банка просил суд учесть положительную характеристику обвиняемого.

По версии следствия, Кармызов распорядился выдать кредит на подставное лицо, за что хотел получить вознаграждение в размере 10% выданной банком суммы. Подставным лицом была Светлана Цедик, давняя знакомая Кармызова. В 2016 году женщина взяла кредит Владимира Новикова — руководителя частной организации «Арсенал», которая работала на российском рынке. В 2019 году Новиков был осужден за мошенничество. Его привозили на процесс по делу Кармызова давать показания.

Как утверждала Цедик, с марта по июль 2019 года она выплатила за Новикова 8 тыс. рублей собственных средств. Затем она перестала выплачивать кредит, и в августе «Белгазпромбанк» обратился в суд, а в январе 2020-го наложил арест на ее имущество. Тогда Цедик обратилась в правоохранительные органы. На суде было отмечено, что кредит уже выплачен.