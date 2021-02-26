Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек, общий список увеличился до 258

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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще семь человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org.

Таким образом, в стране насчитывается 258 политзаключенных.

Политзаключенными признаны Никита Хралович (5 лет лишения свободы по ч. 1 ст.  295-1, ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса), Дмитрий Тимошенко (2,5 года, ст. 364), Александр Деркач (4 года, ст. 342, 364, 218), Юлия Кашеверова (1,5 года, ч. 1 ст. 339), Александр Коротченя (1,5 года, ст. 363), Наталья Раентова (8 месяцев, ст. 364), Никита Золотарев (несовершеннолетний, 5 лет, ст. 13, ч. 2 ст. 293, 295-3).

Правозащитники считают необходимым «требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражи с применением других мер, обеспечивающих явку в суд».

«Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения, — говорится в заявлении. — Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан».

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия "в ответ" со стороны протестующих данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что ситуация, когда насилие «было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств», а у обвиняемых отсутствовали намерения нанести «несимволический материальный ущерб», дает основания рассматривать упомянутых граждан в качестве политзаключенных.

Кроме того, мониторинг судебных заседаний показал, что «суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста».

В ряде случаев, обращается внимание в заявлении, суды прошли в закрытом режиме — без представителей общественности, правозащитников и СМИ. Решения суда о проведении закрытых заседаний «не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению».

«Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными», — аргументировали свою позицию правозащитники.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр, Белорусская ассоциация журналистов, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», группа «Идентичность и право».
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Тэги: политзаключенные Персона: Никита Хралович Дмитрий Тимошенко Александр Деркач Юлия Кашеверова Александр Коротченя Наталья Раентова Никита Золотарев

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