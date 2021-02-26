Обыск у редактора портала «Виртуальный Брест» проходил в рамках «дела о хороводе»

Обыск у редактора портала «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика длился около двух часов, изъяты телефон, системный блок компьютера, несколько старых винчестеров. Сам он на свободе.

Источник: brestcity.com

Как сообщил БелаПАН Кухарчик, силовики пришли к нему домой в 7 часов утра. «Обыск проводили сотрудники УВД и уголовного розыска в рамках проверки по факту массовых беспорядков 13 сентября в Бресте — так называемого "дела о хороводе". Тогда на проезжей части бульвара Машерова было заблокировано движение. Видимо, в рамках этого дела они привлекают кого только можно», — отметил он.

По словам Кухарчика, в тот день он там был — делал репортаж для сайта.

Кухарчику сообщили, что с ним в дальнейшем свяжется следователь и скажет, когда и куда подойти для дачи показаний. Процессуального статуса у него нет.

Уголовные «дела о хороводе» рассматривает суд Ленинского района Бреста. Этих дел несколько. Общее количество фигурантов 56. Их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.