Лукашенко наградил более 60 своих сторонников

Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 26 февраля, сообщили в его пресс-службе.

В числе награжденных орденом «За службу Родине» III степени — начальник 72-го гвардейского объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил Владислав Будик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, орденом Почета — шлифовальщик механосборочного корпуса №3 ОАО «Гомсельмаш» Александр Березовский, орденом Франциска Скорины — директор гимназии №33 Минска Оксана Якубовская, медалью «За спасенную жизнь» — операторы расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Егор Лиша и Иван Прилепа.

В числе награжденных медалью «За отличие в воинской службе» — заместитель начальника главного управления Государственного пограничного комитета Николай Борейко, медалью «За отличие в охране общественного порядка» — военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, медалью «За отличие в охране государственной границы» — контролер отделения пограничного контроля 18-го погранотряда пограничной службы Максим Манейко, начальник 14-го погранотряда пограничной службы Павел Харченко.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины — старший преподаватель кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Вавилов, завкафедрой почвоведения Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Тамара Персикова.