За сутки в Беларуси зарегистрировано 1602 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1602 случая COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1597 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 25 февраля их было 1191. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 284 500, умерло 1948 пациентов с коронавирусом, выздоровело 274 743.

За минувшие сутки выполнено 19 458 тестов на коронавирус (всего 4 861 238).

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич 24 февраля на коллегии министерства по итогам 2020 года сказал, что сейчас Беларусь находится на второй волне с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах. «Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов», — сказал чиновник.