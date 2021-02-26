В Гродно по «делу Тихановского» начали судить Александра Арановича

В суде Ленинского района Гродно 26 февраля начался процесс над фигурантом «дела Тихановского» Александром Арановичем.

Александр Аранович. Фото: vk.com

Арановичу 38 лет, он родом из Старых Дорог Минской области, работал водителем в частной компании. Ранее был трижды судим, в том числе за насилие или угрозу насилия в отношении сотрудника милиции, в 2011 году получил за это 5 месяцев ареста. Аранович официально не состоит в браке, у него двое детей 6 и 14 лет.

Его задержали 29 мая 2020 года на пикете в Гродно вместе с Тихановским.

Арановича обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), а также в подготовке к массовым беспорядкам (статья 293 УК). Он также проходит по «делу Тихановского», как Дмитрий Фурманов, Владимир Книга, Евгений Розниченко, но Арановича судят отдельно. Еще одному фигуранту «дела Тихановского» Владимиру Неронскому недавно вынесли приговор.

В прошлом году одна из попыток задержания Тихановского провалилась, потому что вместо него на машине блогера ехал Аранович, внешне похожий на блогера и одетый как он.

Дело рассматривает судья Елена Петрова. Прокурор Корда сначала зачитал государственное обвинение по статье 342, согласно которому Аранович готовился к действиям, нарушающим порядок, с октября 2019 года. Согласно обвинению, вместе с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем, Сергеем Тихановским и другими он распространял информацию с призывами к действиям, нарушающим общественный порядок, препятствующим движению транспорта.

Аранович, согласно обвинению, прошлой весной принимал участие в массовых мероприятиях в Старых Дорогах, Мозыре, Могилеве, Гродно. Там он «проявил вседозволенность, браваду, явное непослушание». Подобные мероприятия организовывались для выражения своей публичной позиции, «с целью обострения политической ситуации в стране».

Далее, согласно обвинению, Аранович готовился к беспорядкам, «веря в свою безнаказанность», искал орудия преступления, людей, которые могли бы присоединиться к «так называемым активистам».

По версии обвинения, соратники Тихановского собрались на Советской площади в Гродно 29 мая прошлого года, использовав пикет для сбора подписей как формальный повод для акции. Заявки на проведение массового мероприятия в органы власти никто не подавал.

Туда Аранович пришел в одежде по стилю и цвету как у Тихановского. Когда Тихановский пытался покинуть площадь после инцидента с милиционером, Аранович якобы помог ему уйти, оттесняя окружающих. Во время этих событий 29 мая люди препятствовали движению общественного транспорта, а именно троллейбуса № 3, а некоторые также применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Затем прокурор зачитал обвинение по статье 293 (массовые беспорядки). Аранович якобы готовился к преступлению путем погромов и поджогов. При обыске в его доме на чердаке нашли дымовую шашку. Якобы обвиняемый планировал использовать ее, чтобы создать дымовую завесу, затруднить видимость, затруднить движение транспорта, «разжечь агрессию бесчинствующей толпы». Аранович не успел ею воспользоваться, так как его задержали.

Аранович не признал себя виновным ни по одной из статей. «Честно говоря, я не понимаю обвинение, необоснованное. Фантастика какая-то», — заявил он.

Обвиняемый отказался давать показания в суде. Прокурор зачитал материалы предыдущих допросов Арановича. На первых допросах он отказался давать показания, затем согласился, но ответил почти на каждый вопрос: «Я отказываюсь давать показания».

Согласно письменным материалам дела, Арановича спрашивали о его знакомстве с Тихановским, другими членами его команды и блогерами. Следователей интересовало отношение YouTube-канала «Страна для жизни» к запрещенным в Беларуси телеграм-каналам. Были даже вопросы о связи команды Тихановского с российским политиком Алексеем Навальным и его деятельностью.

В суде объявили перерыв до 1 марта, тогда допросят свидетелей.