Лукашенко пообещал следить за работой нового президента НОК

На собрании Национального олимпийского комитета Беларуси 26 февраля в Минске Александр Лукашенко заявил, что не планировал избираться на очередной срок руководителем НОК, сообщает его пресс-служба.

Для Лукашенко, как он заявил, стало новостью то, что на пост президента НОК были выдвинуты две кандидатуры — его самого и его старшего сына Виктора Лукашенко.

«Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына, — обратился он к участникам собрания. — Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта».

Лукашенко заявил, что возглавил НОК в «сложные 90-е годы», чтобы «не пустить все на самотек, иначе можно было потерять спорт».

«Старался делать все для того, чтобы что-то у вас было, — отметил он. — Я знал, чем живет спорт. Это моя любовь, это преданность спорту. Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи».

Сообщается, что Лукашенко на собрании отказался от того, чтобы его избрали почетным президентом НОК (устав организации был дополнен такой возможностью), назвав это предложение преждевременным. «Не нужно это делать сейчас. Это сделано на будущее, для будущих», — сказал он.

Обращаясь к участникам собрания, он заявил, что «сейчас особое время, такого никогда не было». «И мы должны показать, что мы нация. Вы просто должны отблагодарить свой народ за то, что он сделал для того, чтобы спортсмены могли бороться и выступать», — подчеркнул Лукашенко.

Он привел в пример белорусских паралимпийцев, которые, по его мнению, являются настоящими героями, поскольку умеют бороться.

«Спорт есть спорт: и так может быть, и эдак. Но покажи, что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить. Вот что самое главное. Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко возглавлял НОК с 15 мая 1997 года (переизбирался в 2001, 2004, 2010, 2012, 2017 годах). На этом посту сегодня его сменил его старший сын Виктор Лукашенко.