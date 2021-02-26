Лукашенко увольняет сына с должности помощника президента по нацбезопасности «со всеми вытекающими отсюда последствиями»

Александр Лукашенко уволит с государственной службы своего старшего сына Виктора, который сейчас занимает должность его помощника по национальной безопасности. О своем намерении он заявил 26 февраля на собрании Национального олимпийского комитета Беларуси.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор».

На собрании Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета, сменив отца, который возглавлял НОК с 15 мая 1997 года (переизбирался в 2001, 2004, 2010, 2012, 2017 годах).

Виктор Лукашенко с апреля по ноябрь 2019 года был исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси, с 19 ноября 2019 года — первый вице-президент НОК.

7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о санкциях в отношении Александра и Виктора Лукашенко. Им временно запрещено участвовать в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

«Олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций», — заявил президент МОК Томас Бах.

По его словам, преследование спортсменов в Беларуси за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

«МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси во всех мероприятиях МОК, в том числе Олимпийских играх. Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им», — сообщил Бах. Как отметил президент МОК, подобная мера коснется и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Кроме того, МОК приостанавливает все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Бах уточнил, что средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.

Бах выразил надежду, что белорусские спортсмены смогут участвовать в квалификационных соревнованиях «без всякой политической дискриминации». МОК продолжит отслеживать развитие ситуации в Беларуси, подчеркнул он.