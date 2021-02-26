Виктор Лукашенко избран президентом НОК

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Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси избран Виктор Лукашенко. Такое решение принято 26 февраля на собрании НОК.

45-летний Виктор Лукашенко сменил в этой должности своего отца, руководившего НОК с мая 1997 года.

До этого Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК. Также Виктор Лукашенко является помощником президента Беларуси по национальной безопасности.

7 декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о санкциях в отношении Александра и Виктора Лукашенко. Им временно запрещено участвовать в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

«Олимпийский комитет в Беларуси не защищает должным образом белорусов от политической дискриминации внутри НОК, это касается и членов спортивных федераций», — заявил президент МОК Томас Бах.

По его словам, преследование спортсменов в Беларуси за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения.

«МОК принял следующие временные меры: исключить участие нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры. Это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента НОК, персонально отвечающего за ежедневное управление им», — сообщил Бах. 

Кроме того, МОК приостанавливает все платежи, касающиеся предстоящего участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Бах уточнил, что средства на подготовку участников будут выделяться спортсменам напрямую, минуя НОК.
 

 

Фото noc.by
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Тэги: НОК Персона: Александр Лукашенко Виктор Лукашенко Томас Бах

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