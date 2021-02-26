Промпредприятия погрязли в долгах

Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 53 млрд 59,6 млн рублей. Это на 21,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,1% больше по сравнению с показателем на 1 декабря, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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Просроченная задолженность по кредитам и займам проморганизаций на 1 января составила 1 млрд 931,1 млн рублей. По данным Белстата, за 2020 год она снизилась на 4,8%, по сравнению с 1 декабря — выросла на 14,1%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за 2020 год уменьшилась на 10,2% до 717,3 млн рублей, за декабрь — выросла на 0,6%. В целом внешняя кредиторская задолженность за прошлый год выросла на 21,8% (до 6 млрд 542,7 млн), по сравнению с 1 декабря — на 8,6%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 6,3% и на 1 января составила 3 млрд 139 млн рублей, за декабрь — уменьшилась на 2,8%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 24 млрд 91,7 млн рублей, или на 13,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная дебиторская задолженность за прошлый год снизилась на 1,6% и на 1 января составила 4 млрд 418,2 млн рублей (за декабрь — снижение на 2,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 5,6% до 667,7 млн рублей (за декабрь — уменьшение на 5,2%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за год выросла на 40,1% до 7 млрд 421,8 млн рублей, по сравнению с 1 декабря — уменьшилась на 2,1%.

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 25 млрд 277,6 млн рублей, или на 21,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,05% меньше по сравнению с показателем на 1 декабря.

На 1 января 2021 года просроченную кредиторскую задолженность имели 1.109 организаций промышленности, или 70,2% (на 1 января 2020 года — 71,3%), просроченную дебиторскую задолженность — 1.377 организаций промышленности, или 87,4% (на 1 января 2020 года — 87,2%).

Как заявил премьер-министр Роман Головченко 23 февраля на заседании Совета министров, высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики остается одной из серьезных проблем.

«По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%. В целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий. Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку», — сказал Головченко.

Промпредприятия погрязли в долгах

Задолженность белорусских промышленных организаций по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 53 млрд 59,6 млн рублей. Это на 21,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,1% больше по сравнению с показателем на 1 декабря, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам проморганизаций на 1 января составила 1 млрд 931,1 млн рублей. По данным Белстата, за 2020 год она снизилась на 4,8%, по сравнению с 1 декабря — выросла на 14,1%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за 2020 год уменьшилась на 10,2% до 717,3 млн рублей, за декабрь — выросла на 0,6%. В целом внешняя кредиторская задолженность за прошлый год выросла на 21,8% (до 6 млрд 542,7 млн), по сравнению с 1 декабря — на 8,6%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 6,3% и на 1 января составила 3 млрд 139 млн рублей, за декабрь — уменьшилась на 2,8%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 24 млрд 91,7 млн рублей, или на 13,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная дебиторская задолженность за прошлый год снизилась на 1,6% и на 1 января составила 4 млрд 418,2 млн рублей (за декабрь — снижение на 2,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 5,6% до 667,7 млн рублей (за декабрь — уменьшение на 5,2%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за год выросла на 40,1% до 7 млрд 421,8 млн рублей, по сравнению с 1 декабря — уменьшилась на 2,1%.

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 25 млрд 277,6 млн рублей, или на 21,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,05% меньше по сравнению с показателем на 1 декабря.

На 1 января 2021 года просроченную кредиторскую задолженность имели 1.109 организаций промышленности, или 70,2% (на 1 января 2020 года — 71,3%), просроченную дебиторскую задолженность — 1.377 организаций промышленности, или 87,4% (на 1 января 2020 года — 87,2%).

Как заявил премьер-министр Роман Головченко 23 февраля на заседании Совета министров, высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики остается одной из серьезных проблем.

«По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%. В целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий. Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку», — сказал Головченко.