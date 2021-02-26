В Беларуси в январе снизился реальный размер пенсий

Реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в январе 2021 года снизился по сравнению с декабрем на 1,1%, свидетельствуют данные Белстата. По сравнению с январем 2020 года реальный размер пенсий вырос на 3,9%.

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В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем — вырос на 4,1%.

На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в декабре состояло 2 млн 485,8 тыс. пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 482,6 рубля, что в 2,5 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Александр Лукашенко 5 ноября 2020 года подписал указ № 409, которым предусматривался перерасчет трудовых пенсий и их повышение 1 декабря. Согласно документу, трудовые пенсии выросли в среднем на 5,4% (с 458,25 рубля в ноябре до 483 рублей в декабре).

В ходе выступления на VI Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко предложил «поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы», при этом ему «видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки».

«Государство выполняет свои обязательства по пенсионному обеспечению, адаптируясь к новым реалиям. С 2018 года рост пенсий опережает инфляцию. Но надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы», — сказал Лукашенко.

По его словам, предлагается подготовить программу «3+3».

«Ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3% зарплаты, столько же добавит и работодатель», — пояснил оратор.