ДФР КГК намерен заниматься «жестким пресечением финансирования деструктивной деятельности»

Департамент финансовых расследований (ДФР) КГК в 2020 году выявил 436 преступлений, в том числе 174, которые относятся к категории тяжких, и два преступления, совершенных организованными группами. Об этом, как сообщает пресс-служба ведомства, было заявлено на заседании коллегии КГК, посвященной итогам работы в прошлом году.

В 2019 году было 658 выявленных ДФР преступлений. Таким образом, их количество сократилось на 33,7%.

Органами КГК в минувшем году проведено 487 проверок (по сравнению с 2016 годом их количество сократилось в 2,5 раза, в сравнении с 2019 годом — на 3,4%). При этом увеличилось количество мероприятий упреждающего и профилактического характера: проведено 1.093 мониторинга (в 2019 году — 1.070), 129 аудитов эффективности (31), из которых 42 аудита реализованы «в целях осуществления контроля за выполнением в регионах мероприятий, включенных в государственные программы».

По результатам контрольно-аналитических мероприятий взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства 155 млн рублей, сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на 312,5 млн рублей. В правоохранительные органы в связи с этим направлено более 1,3 тыс. материалов.

С использованием информации департамента финансового мониторинга правоохранительные органы в 2020 году применили меры ответственности на сумму 55,3 млн рублей, поступило в бюджет 57,6 млн рублей, выявлено 327 преступлений, отмечается в релизе.

Подчеркивается, что в 2021 году работа органов Комитета госконтроля будет направлена на «комплексное изучение проблем в различных отраслях экономики с точки зрения неукоснительного соблюдения государственных интересов, обеспечения финансовой дисциплины и законности».

Деятельность ДФР и департамента финансового мониторинга «будет сконцентрирована на выявлении и пресечении фактов неуплаты налогов, выплаты заработной платы «в конвертах», противодействии коррупционным проявлениям и легализации преступных доходов, жестком пресечении деструктивной деятельности и источников ее финансирования».