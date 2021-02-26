В пятницу будет ветрено, но тепло
Сегодня погоду на территории республики будет определять малоактивный фронтальный раздел.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.
Ветер западный порывистый. Погода в регионах:
- Брест +11..+13°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 5-10 м/с);
- Витебск +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +9..+11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
- Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).