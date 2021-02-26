В пятницу будет ветрено, но тепло

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будет определять малоактивный фронтальный раздел.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.

Ветер западный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +11..+13°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +9..+11°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%. ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).
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Тэги: прогноз погоды

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