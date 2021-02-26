Тихановская в Женеве будет говорить о правах человека в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская примет участие в дискуссии, которая пройдет в рамках 19-го международного кинофестиваля и форума по правам человека в Женеве (Швейцария), сообщает сайт мероприятия.

Фестиваль пройдет с 5 по 14 марта, дискуссия под названием «Беларусь: диктатура в агонии?» — 7 марта. Помимо Тихановской заявлены генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок (Германия), член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Ковалькова, руководитель лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, писатель Саша Филипенко, руководитель кампаний по Беларуси организации «Международная амнистия» Татьяна Мовшевич.

Участники обсудят «роль, которую может сыграть международное сообщество, чтобы помочь Беларуси выйти из тупика».

Швейцарское посольство в Польше сообщило, что 25 февраля глава дипмиссии Юрг Бурри встретился с Ольгой Ковальковой для обсуждения предстоящего визита представителей Беларуси в Швейцарию.

19 февраля в интервью швейцарской газете Le Temps Светлана Тихановская заявила, что, если позволит ситуация с коронавирусом, намерена посетить Швейцарию в марте для выявления авуаров и коррупционных схем белорусской власти. Политик планирует встретиться с руководителями государства, в том числе с новым президентом Федерального совета Андреасом Эби, с которым в октябре прошлого года в Вильнюсе обсуждала ситуацию с правами человека в Беларуси, а также судьбу Натальи Херше — 51-летней гражданки Швейцарии, приговоренной на исторической родине, в Беларуси, к двум с половиной годам лишения свободы за насилие (сорвала балаклаву) над 22-летним милиционером во время акции протеста.

Пути скорейшего освобождения Херше и других политзаключенных снова будут в повестке дня переговоров, сообщила Тихановская в интервью.

«Кроме того, мы бы хотели, чтобы Швейцария начала расследование для выявления скрытых авуаров и коррупционных схем Александра Лукашенко», — сказала она.

Тихановская сообщила также о желании встретиться с верховным комиссаром ООН по правам человека, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет, а также с руководством Международного олимпийского комитета, чтобы поддержать усилия инициативы Sos_by (Свободное объединение спортсменов Беларуси). По мнению Тихановской, это одна из самых успешных инициатив, которая добилась, в частности, переноса из Беларуси матчей хоккейного чемпионата мира.