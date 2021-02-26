В Администрации президента ответили на инициативу КГК по индивидуальным предпринимателям

Описанные Комитетом государственного контроля схемы ухода индивидуальных предпринимателей от налогов являются «точечными случаями», заявил заместитель главы Администрации президента, председатель Совета по развитию предпринимательства Дмитрий Крутой 24 февраля на встрече с лидерами крупнейших бизнес-ассоциаций, комментируя предложения КГК об отмене для ИП единого налога и введении других мер для борьбы с теневой экономикой.

Крутой признал, что недавнее письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе.

«Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов — точечные случаи несистемного характера, — цитирует его пресс-служба совета. — Тем не менее в ходе контрольно-проверочной деятельности в течение длительного периода сформирована база минусов функционирования института ИП».

По словам Крутого, можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны, но, с другой стороны, возможно, пришло время для системных эволюционных изменений.

Председатель совета подчеркнул, что цель представителей власти — «сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования».

На минувшей неделе стало известно о письме КГК в адрес Минфина, Минэкономики, МНС и Нацбанка. В нем предлагается с 2022 года отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности).

По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их необходимо перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в размере 5% от выручки. Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог 16% от выручки.

Кроме того, предложен ряд мер, стимулирующих, по мнению разработчиков, уход от теневого оборота в среде предпринимателей.

25 января Республиканский союз промышленников и предпринимателей и эксперты Белорусской научно-промышленной ассоциации распространили аналитическую записку и заявили о том, что не поддерживают предложения КГК, касающиеся налогообложения.

По мнению представителей делового сообщества, предложения контролирующих органов «даны в отрыве от общей концепции налогообложения, они в принципе нарушают баланс построения системы налогообложения, установленной для регулирования самозанятых лиц, ИП и микроорганизаций».

«Изменения в налоговое законодательство должны осуществляться в правовом поле с обязательным обоснованием и экономическими расчетами. Нельзя принимать ключевые решения, не просчитав возможных последствий», — говорится в аналитической записке.

Представители бизнес-союзов полагают, что «с учетом сложной экономической и эпидемиологической ситуации до получения общей картины налоговых поступлений за первое полугодие 2021 года» рассматривать возможность изменения подходов к налогообложению индивидуальных предпринимателей не следует.

«В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, последствия которого станут наиболее очевидны в ближайшие несколько лет, необходимо рассматривать перспективы выживания отдельных сфер бизнеса, открытия новых бизнес-проектов и развития действующих устойчивых на рынке субъектов хозяйствования», — подчеркивают эксперты.