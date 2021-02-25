Латушко: ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды — мы начинаем процедуру признания их террористическими
Три европейские страны занялись сбором фактов уголовных преступлений силовых структур на территории Беларуси, сообщил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко во время видеострима 25 февраля, отвечая на вопрос о результатах работы по признанию белорусских силовых подразделений террористическими организациями.
По его словам, это не такой простой и быстрый процесс. «Это задача, которая стоит в рамках нашего плана. Сейчас мы привлекаем международных специалистов, прежде всего в работу по уголовной универсальной юрисдикции», — заявил Латушко.
«Что касается создания всего механизма уголовной ответственности, то очень важная и хорошая новость о том, что три страны — Германия, Голландия и Великобритания — в качестве первого шага занялись вопросом сбора фактов совершенных уголовных преступлений на территории Беларуси, — сообщил глава НАУ. — Этим будут заниматься неправительственные организации в этих странах. Мы надеемся, что с участием белорусских неправительственных организаций, которые прежде всего собирали эти факты и информацию».
Латушко подчеркнул, что вторым шагом должно стать создание международной структуры, которая «займется расследованием этих уголовных преступлений, а в последующем, возможно, и привлечением к ответственности».
«Этот вопрос уже стоит в повестке дня Совета по правам человека ООН. Этот вопрос на рассмотрении. Он не принят», — отметил он.
В ноябре 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о начале международного расследования преступлений режима в Беларуси и процесса признания ОМОН и ГУБОПиК МВД террористическими организациями.
«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — сказала Тихановская.