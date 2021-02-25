Сейм Польши осудил приговор белорусским журналисткам Андреевой и Чульцовой

Нижняя палата парламента (сейм) Польши 25 февраля приняла постановление, в котором выразила «глубокое возмущение» приговором белорусским журналисткам Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой и призвала белорусские власти освободить их и всех политзаключенных.

В документе, текст которого опубликован на сайте сейма, отмечается ухудшение положения СМИ и журналистов в Беларуси. По мнению парламентариев, «использование уголовного процесса в связи с протестами против фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года демонстрирует антидемократические намерения властей и недостаточную независимость белорусских судов».

«Предоставление информации, в том числе о протестах или демонстрациях, является одной из ключевых задач независимых СМИ», — подчеркивается в постановлении.

Сейм призвал официальный Минск начать «реальный диалог с гражданами для назначения новых выборов и начала мирных преобразований в стране. Парламентарии призвали мировое сообщество и далее проявлять солидарность с белорусским гражданским обществом».

Журналистки польского телеканала «Белсат» Андреева и Чульцова судом Фрунзенского района Минска признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Они были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира (стрима) с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Судебный процесс начался 9 февраля и фактически проходил без участия журналистов независимых белорусских СМИ.

Журналистки своей вины не признали. В последнем слове Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела», которые, как она считает, указывают на ее невиновность.

Андреева также заявила, что представленные на суде материалы в полной мере доказывают ее невиновность. Журналистка сказала, что ее «бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению».

В защиту Андреевой и Чульцовой выступило белорусское и мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.