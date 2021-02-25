Латвия призвала СПЧ ООН создать международный механизм по правам человека в Беларуси

Совет ООН по правам человека должен создать международный механизм для рассмотрения случаев нарушения прав человека в Беларуси, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во время рассмотрения в СПЧ 25 февраля доклада о ситуации в Беларуси. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

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Доклад был подготовлен верховным комиссаром ООН по правам человека, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. В нем говорится, что в Беларуси наблюдается кризис в сфере прав человека беспрецедентного масштаба. В докладе также содержатся рекомендации правительству для улучшения ситуации.

«Доклад рисует крайне мрачную картину, — сказал Ринкевичс. — С момента предыдущей сессии СПЧ (осенью 2020 года. — БелаПАН.) положение дел в Беларуси только ухудшилось. Мы являемся свидетелями систематических нарушений основополагающих прав и свобод белорусского народа. Латвия по-прежнему поддерживает белорусов. Многие из жертв, которые претерпели надругательства со стороны властей, приехали в Латвию для лечения».

Линкевичс призвал Беларусь выполнять свои международные правозащитные обязательства и следовать рекомендациям верховного комиссара.

«Репрессии и насилие против гражданского общества, правозащитников и журналистов в Беларуси должны прекратиться, — сказал он. — Политическая оппозиция и мирные демонстранты должны быть освобождены. Должно быть принято соответствующее законодательство для обеспечения систематической защиты прав белорусского народа».

Призывая СПЧ к созданию международного механизма для рассмотрения случаев нарушения прав человека в Беларуси, Ринкевичс подчеркнул: «Мы не должны тратить время зря. Соответствующая резолюция должна быть принята на этой сессии совета».

Глава МИД Дании Йеппе Кофод осудил «систематические массовые нарушения прав человека» в Беларуси. «Мы встревожены сообщениями о применении белорусскими властями пыток и жестокого обращения в отношении мирных протестующих и политических оппонентов, — сказал он. — Белорусские власти наказывают и пытаются заставить замолчать мирных протестующих, отказывают им в праве на свободу мирных собраний. Белорусские власти должны прекратить преследование мирных демонстрантов, а также прекратить применение насилия, включая применение пыток. Призываем власти освободить всех политических заключенных и произвольно задержанных незамедлительно и без каких-либо условиях».

Кофод подчеркнул, что все сообщения о пытках и жестоком обращении в отношении задержанных демонстрантов со стороны сил безопасности должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Министр Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Уэнди Мортон отметила, что белорусский народ все еще лишен возможности реализовывать свои демократические права. «30 тыс. человек было задержано, 400 журналистов столкнулись с преследованием, более 250 политзаключенных томятся за решеткой, — сказала она. — Свобода выражения мнения, свобода собраний и ассоциаций подавляются, как мы убедились на примере обысков, которые прошли по всей Беларуси на прошлой неделе. Белорусское гражданское общество, независимые СМИ подвергаются репрессиям».

Мортон также подчеркнула, что ни одно сообщение о жестоком обращении с задержанными участниками акций протеста не было расследовано.

«Великобритания работает с международными партнерами и ОБСЕ для того, чтобы начать независимое расследование ужасающих нарушений прав человека в Беларуси», — заявила британский министр.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас отметил, что «массовое насилие и нарушение прав человека стали еще более жестокими в Беларуси». «Недавно мы стали свидетелями новой волны запугиваний и злоупотреблений, преследований журналистов и правозащитников, — сказал он. — Призываем белорусские власти незамедлительно освободить всех незаконно задержанных за реализацию своих прав, а также привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, провести свободные и справедливые выборы».

По его словам, пришло время подать мощный политический сигнал поддержки белорусского народа со стороны международного сообщества. «Создание независимого механизма по расследованию случаев нарушения прав человека могло бы стать шагом в правильном направлении», — заявил Адоменас.

Представитель делегации ЕС при ООН в Женеве отметил, что в Брюсселе «встревожены резким ухудшением положением в области прав человека в Беларуси после президентских выборов, которые не были ни свободными, ни справедливыми». «Выборы вызвали мирную гражданскую мобилизацию населения Беларуси, на которую власти ответили непропорциональным применением силы, насилием и репрессиями, — сказал он. — Мы глубоко обеспокоены сотнями сообщений об актах пыток и других видов жестокого обращения, включая сексуальное и гендерное насилие. Права на свободу мирных собраний и ассоциаций, свободу мнений, их выражения и информации, а также свободу средств массовой информации как онлайн, так и офлайн, по-прежнему сильно ограничены».

Представитель ЕС подчеркнул, что, хотя все случаи пыток и жестоко обращения с задержанными требуют безотлагательного независимого расследования, белорусские власти не предприняли никаких усилий для этого.

«ЕС осуждает репрессии в отношении гражданского общества, правозащитников, журналистов, независимых СМИ, независимых профсоюзов и рядовых граждан в Беларуси, в том числе посредством начала массовых уголовных процессов, многочисленных актов запугивания, — сказал он. — По вышеупомянутым причинам на этой сессии ЕС представит резолюцию, направленную на обеспечение столь необходимого постоянного международного контроля за нарушениями прав человека в Беларуси и привлечении к ответственности. Хорошо функционирующий механизм подотчетности необходим для сбора, анализа и сохранения доказательств с целью привлечения виновных к ответственности в будущем на национальном или международном уровне».

С критикой официального Минска также выступили представители Канады, Украины, Лихтенштейна, Финляндии, Германии, Словении, Франции, Эстонии, Швейцарии, Японии, Нидерландов, Бельгии, Маршалловых островов, Мальты, Норвегии, США, Румынии, Испании, Албании, Австрии, Польши, Люксембурга, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии, Греции, Италии, Чехии, Словакии, международных правозащитных организаций поддержку белорусских властей высказались Россия, Венесуэла, Казахстан, КНДР, Иран, Египет, Китай, Лаос, Сирия, Филиппины, Турция, Камбоджа, Ливан, Шри-Ланка, Никарагуа, Куба, Азербайджан, Эритрея.

Представитель России, в частности, заявил: «Сегодня мы стали свидетелями очередного примера крайней политизации работы совета. Некоторые из его членов с упорством, достойным лучшего применения, настойчиво пытаются закрепить «белорусский сюжет» в СПЧ. Права простых белорусов их мало беспокоят, главная цель — повторить сценарий южного соседа Беларуси (видимо, речь об Украине. — БелаПАН.)».

«Создается впечатление, что, раскручивая белорусский сюжет, на Западе пытаются отвлечь внимание населения от собственных проблем, — продолжил он. — Возникает вопрос: почему немецким, французским, голландским, бельгийским, польским полицейским разрешено жестоко подавлять право на мирные протесты? Почему зимой на холоде демонстрации разгоняются водометами, применяется слезоточивый газ, людей бьют дубинками и арестовывают? И это так называемая процветающая демократическая Европа».

По мнению представителя России, доклад верховного комиссара по ситуации в Беларуси «отличается однобокостью».

«В нем ничего не говорится о подпитке протестов и вмешательстве во внутренние дела республики извне. Нет ни слова о незаконности и антигуманности вводимых санкций, нарушающих основные права белорусского народа, — сказал он. — Призываем прекратить политизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси и обратить внимание на ситуации, действительно заслуживающие внимания с точки зрения нарушений прав человека».