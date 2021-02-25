Официально: средняя зарплата бюджетников снизилась

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В бюджетных организациях номинальная начисленная средняя заработная плата в январе 2021 года составила 1.099,4 рубля, что на 101 рубль, или на 8,4%, меньше, чем в декабре 2020 года, следует из данных Белстата.

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 13,7%, по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилась на 9,4%.

Для сравнения: номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе 2021 года составила 1.290 рублей, что на 184,6 рубля, или на 12,5%, меньше, чем в декабре 2020 года.

Эксперты объясняют традиционное снижение зарплаты в январе тем, что в декабре многим работникам выплачивают годовую премию.
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