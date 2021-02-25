Видоблогер Линник задержан за «оскорбление должностных лиц МВД»

/ Общество
Просмотров: 57

Видеоблогер Руслан Линник (88,4 тыс. подписчиков на YouTube) задержан за «оскорбление должностных лиц МВД», следует из сообщения пресс-службы ведомства.

«В октябре прошлого года 38-летний житель Минска разместил в своем канале видеохостинга ролик с оскорблениями представителей милицейского ведомства. При этом мужчина долгое время скрывался.

В феврале сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали автора материала, несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства.

Следователи дали правовую оценку действиям блогера и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант раскаялся в содеянном и признал свою вину», — отмечается в релизе.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Руслан Линник

Другие материалы на эту тему:

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Книги для «неполитических» заключенных

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Книги для «неполитических» заключенных

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Ехал на свадьбу друга — оказался за решеткой за участие в протесте

Ехал на свадьбу друга — оказался за решеткой за участие в протесте