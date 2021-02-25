Налоговики рассказали о возврате денег за товар с Wildberries или AliExpress

Возврат средств за товар не является доходом и налогообложению не подлежит, заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский 25 февраля в ходе онлайн-конференции, запись которой размещена на сайте МНС.

У чиновника поинтересовались, возможны ли случаи, когда при возврате не подошедшего товара из зарубежного интернет-магазина и, соответственно, уплаченных за него средств (в частности Wildberries) контролирующие органы посчитают вернувшиеся деньги как доход, полученный из-за границы.

Представитель МНС отметил, что по законодательству белорусские банки, отделения почтовой связи представляют в налоговые органы сведения обо всех денежных переводах, поступивших из-за границы. «Это могут быть и зарплата, и подарки, и займы, и дивиденды, и выигрыши, и в том числе возврат собственных средств с различных торговых площадок. Это Wildberries, AliExpress, это даже возврат от Uber», — сказал Ковалевский.

«То есть вся информация о любом зачислении из-за границы поступает в налоговые органы. Но это не значит, что эти суммы облагаются налогом. В законодательстве четко определено: доход — это экономическая выгода. Здесь идет возврат собственных средств, потому что не подошел товар или не пришла посылка, или необоснованно были списаны деньги за несостоявшуюся поездку. Поскольку налоговые органы всю эту информацию размещают в личном кабинете плательщика, человек, открывая декларацию, действительно может увидеть там Wildberries, AliExpress или Uber. Но он сам знает, что это возврат денег, поэтому он смело это удаляет из проекта налоговой декларации, и к нему никаких претензий нет. Подавать декларацию только из-за таких возвратов человеку не требуется. Налогом это не облагается», — пояснил представитель МНС.

Вместе с тем, продолжил он, налоговые органы в рамках мероприятий по контролю за уплатой налогов могут направить человеку письмо и попросить дать комментарий, что это за доход. «И человеку достаточно будет просто это прокомментировать. Это можно сделать онлайн через личный кабинет. Если есть возможность, прикрепите документы, подтверждающие, что изначально состоялся платеж», — сказал Ковалевский.