В Беларуси появились новые политзаключенные

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще двух человек — Марию Сафонову и Андрея Сысуна. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org .

Таким образом, в стране насчитывается 251 политзаключенный.

Мария Сафонова в суде

12 ноября 2020 года суд Ленинского района Минска приговорил Марию Сафонову к двум месяцам ареста по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества). Ее признали виновной в том, что 7 октября она написала краской «Жыве Беларусь» и нарисовала бело-красно-белые флаги на дверях технического помещения в здании на улице Балтийской, на урнах, тротуаре.

Ее действия, как посчитал суд, снизили «эстетические характеристики металлических дверей технического помещения и вызвали необходимость покраски этих элементов и укладки нового асфальтного покрытия, что повлекло имущественный ущерб ряду предприятий».

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29 декабря 2020 года суд Вилейского района (Минская область) приговорил Андрея Сысуна к трем месяцам ареста по уже упомянутой статье УК. Его осудили за нанесение надписей «Жыве Беларусь», «3%» и др. на дверях подъезда, лестничной площадке, тротуарной плитке, электрических щитках, что повлекло за собой ущерб в размере 167 рублей.

Правозащитники отметили, что «содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов», происходящих в Беларуси, свидетельствуют, что «мотивами их нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы». Нанесение этих надписей, убеждены они, «не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания и соответственно квалифицировано по ст. 341 УК».

Подписавшиеся документ организации считают, что форма выражения мнения, которой воспользовались Сафонова и Сысун, подпадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.

«Обвиняемые не посягали на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожили их, — пояснили правозащитники. — Сами надписи не содержат нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам. Также обвиняемые показали, что они не имели целью призывать к насилию или каким-то насильственным действиям и их пропаганду».

«Надписи не могли и не привели к значительному повреждению или уничтожению объектов, на которые они были нанесены, а материальный ущерб от таких надписей явно носил символический характер», — говорится в заявлении.

С учетом этого правозащитники сочли лишение Сафоновой и Сысуна свободы политически мотивированным, а их самих — политзаключенными.

Правозащитные организации требуют «немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Марии Сафоновой и Андрея Сысуна, прекращения уголовного преследования в отношении них», а также «немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране».

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, организации «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», «Хьюман Константа», инициативная группа «Идентичность и право».