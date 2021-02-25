Мария Колесникова сделала жесткое заявление

Находящаяся в заключении член штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова потребовала от властей «немедленно прекратить давление, травлю, преследование и политическую расправу» над ее адвокатом Людмилой Казак.

Как сказано в заявлении Колесниковой (опубликовано в телеграм-канале Координационного совета), «лишение Людмилы лицензии — это нарушение моего права на защиту, давление на меня и систематическое противодействие оказанию мне юридической помощи».

Это четвертый адвокат, напомнила Колесникова, который оказывал ей юридическую помощь, за что «подвергся давлению со стороны правоохранительных органов».

Колесникова подчеркнула, что ее защитники не прекращают служить закону, «несмотря на угрозу потери профессии, угрозу личной безопасности и свободы». «Для меня честь, что моей защитой занимаются лучшие профессионалы Беларуси», — заявила она.

По данным КС, находясь в СИЗО, Колесникова обращается с жалобами в Минюст, Генпрокуратуру, управление департамента исполнения наказаний МВД по вопросам своего уголовного дела и условий содержания, однако не все жалобы доходят до инстанций. В частности, обращение Колесниковой в Минюст в связи с лишением Людмилы Казак адвокатской лицензии передано не было.

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции 19 февраля приняла решение о прекращении действия лицензии Людмилы Казак на осуществление адвокатской деятельности.

Претензия Минюста заключалась в совершении Казак проступка, дискредитирующего звание адвоката, а именно факт привлечения к административной ответственности за неповиновение сотрудникам милиции.

24 сентября Казак была похищена силовиками в центре Минска, а после ночи, проведенной ею в изоляторе, судья Октябрьского района Минска Александр Руденко вынес решение, которым признал Казак виновной по ст. 23.4 КоАП и оштрафовал на 25 базовых величин.

Адвокат назвала вопрос о лишении ее лицензии на основании административного протокола прецедентом и уверена, что решение связано именно с защитой Колесниковой.

Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Колесниковой Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности КС.