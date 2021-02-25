Суд отправил в колонию Наталью Раентову, укусившую ОМОНовца

Суд Центрального района Минска 25 февраля приговорил к восьми месяцам лишения свободы в условиях общего режима Наталью Раентову, которая при задержании после женского марша укусила сотрудника ОМОНа. Прокурор запрашивала для нее два года лишения свободы, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Раентову обвиняли по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.

Инцидент произошел 29 августа. Омоновцы задержали брата и сестру Наталью и Александра Раентовых в троллейбусе после женского марша солидарности. При задержании девушка укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро. Видеозапись задержания широко разошлось по соцсетям и СМИ. Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело по ст. 364 УК.

Гематомы, которые получил сотрудник ОМОНа, отнесли к телесным повреждениям, которые не привели к кратковременной потере здоровья и работоспособности. Хомич обращался в больницу МВД, где ему сделали перевязку и отпустили. Свои моральные страдания пострадавший оценил в 2.000 рублей, так как, по его словам, после размещения видеозаписи пострадали его близкие. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.

Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта, о чем свидетельствует в том числе непроизвольное мочеиспускание.

«Также прошу принять во внимание, что я не имею никакого отношения к фактам угроз пострадавшему. Я не написала ни одного слова об этом в интернете, не дала ни одного комментария медиа, ничего не написала ни в чатах, ни в телеграм-каналах, ни в комментариях к чему-либо», — отметила обвиняемая.

Судебно-психологическая экспертиза показала, что во время укуса она в полной мере осознавала свои действия и не находилась в состоянии аффекта.

Срок наказания исчисляется от 29 сентября 2020 года, поэтому Раентовой осталось отбыть за решеткой три месяца.

Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела. Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).