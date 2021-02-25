Суд отправил в колонию Наталью Раентову, укусившую ОМОНовца
Суд Центрального района Минска 25 февраля приговорил к восьми месяцам лишения свободы в условиях общего режима Наталью Раентову, которая при задержании после женского марша укусила сотрудника ОМОНа. Прокурор запрашивала для нее два года лишения свободы, сообщает правозащитный сайт
Раентову обвиняли по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.
Инцидент произошел 29 августа. Омоновцы задержали брата и сестру Наталью и Александра Раентовых в троллейбусе после женского марша солидарности. При задержании девушка укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро. Видеозапись задержания широко разошлось по соцсетям и СМИ. Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело по ст. 364 УК.
Гематомы, которые получил сотрудник ОМОНа, отнесли к телесным повреждениям, которые не привели к кратковременной потере здоровья и работоспособности. Хомич обращался в больницу МВД, где ему сделали перевязку и отпустили. Свои моральные страдания пострадавший оценил в 2.000 рублей, так как, по его словам, после размещения видеозаписи пострадали его близкие. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.
Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта, о чем свидетельствует в том числе непроизвольное мочеиспускание.
«Также прошу принять во внимание, что я не имею никакого отношения к фактам угроз пострадавшему. Я не написала ни одного слова об этом в интернете, не дала ни одного комментария медиа, ничего не написала ни в чатах, ни в телеграм-каналах, ни в комментариях к чему-либо», — отметила обвиняемая.
Судебно-психологическая экспертиза показала, что во время укуса она в полной мере осознавала свои действия и не находилась в состоянии аффекта.
Срок наказания исчисляется от 29 сентября 2020 года, поэтому Раентовой осталось отбыть за решеткой три месяца.
Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела. Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).