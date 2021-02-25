«БНФ «Адраджэньне» собирается легально отпраздновать День Воли

Общественное объединение «БНФ «Адраджэньне» вместе с другими демократическими движениями готовится легально отпраздновать очередную годовщину провозглашения независимости БНР, которую демократическая общественность традиционно отмечает 25 марта как День Воли.

Как сказано в заявлении сойма объединения, опубликованном на сайте Партии БНФ, «возвращение права граждан Беларуси на свободу мирных собраний и возвращение ситуации в Беларуси в правовое поле имеют чрезвычайно важное значение для преодоления нынешнего общественно-политического кризиса мирным путем на основе законности».

«Ради нормализации ситуации в стране и демонстрации возможности реализации права граждан на участие в мирных массовых акциях мы заявляем о намерении провести совместно с другими демократическими партиями и движениями в Минске массовую акцию по случаю празднования 25 марта 103-й годовщины провозглашения независимости БНР, — сообщается в заявлении. — С этой целью мы готовим соответствующую заявку на проведение массового мероприятия в местные органы власти в порядке, который определен нынешним чрезвычайно жестким законом «О массовых мероприятиях».

Авторы документа также призвали структуры демократических партий и общественных объединений в разных городах и поселках страны поддержать инициативу и «подавать соответствующие заявки и сообщения на проведение массовых акций в порядке, установленном законодательством».

«Мы призываем органы власти не препятствовать указанным акциям, в том числе с использованием национальной символики, оказать содействие в их проведении и обеспечить реализацию гражданами Беларуси права на мирные собрания в условиях безопасности, что гарантировано действующей Конституцией и международным правом», — говорится в заявлении.

В сообщении на сайте Партии БНФ отмечено, что организаторы массового мероприятия в Минске «уже обратились в МВД, к службе здравоохранения и в «Минскзеленстрой» для заключения договоров, без которых подача заявки, согласно действующему законодательству, невозможна».

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 День Воли было решено отметить праздником «Достойный День Воли» в онлайн-формате. Его организовала команда молодых общественных активистов, которая на 100-ю годовщину БНР в 2018 году подготовила наиболее масштабное празднование Дня Воли возле оперного театра в Минске. Прямой трансляции праздника не состоялось из-за проблем с интернетом, которые, как предполагали организаторы, могли быть созданы намеренно. Позже в сети появилась видеозапись мероприятия.