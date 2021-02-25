«Нельзя принимать ключевые решения, не просчитав последствий». Деловое сообщество резко раскритиковало предложения КГК

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Республиканский союз промышленников и предпринимателей и эксперты Белорусской научно-промышленной ассоциации не поддерживают предложения Комитета госконтроля, касающиеся налогообложения предпринимателей.

Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно о письме КГК в адрес Минфина. В нем предлагается отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности).

По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их необходимо перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в размере 5% от выручки.

Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог в 16% от выручки.

Эксперты Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации считают, что «предложения контролирующих органов даны в отрыве от общей концепции налогообложения, они в принципе нарушают баланс построения системы налогообложения, установленной для регулирования самозанятых лиц, ИП и микроорганизаций».

«Изменения в налоговое законодательство должны осуществляться в правовом поле с обязательным обоснованием и экономическими расчетами. Нельзя принимать ключевые решения, не просчитав возможных последствий», — говорится в комментарии бизнес-союзов к предложениям КГК.

В этой связи представители бизнес-союзов полагают, что «с учетом сложной экономической и эпидемиологической ситуации до получения общей картины налоговых поступлений за первое полугодие 2021 года» рассматривать возможность изменения подходов к налогообложению индивидуальных предпринимателей не следует.

По мнению экспертов бизнес-союзов, на перспективу возможно рассмотреть внедрение дифференцированного подхода к налогообложению индивидуальных предпринимателей и «оставить единый налог для ИП, у которых нет наемных работников, но поэтапно отменять единый налог с переходом на упрощенную систему налогообложения» для тех ИП, у которых есть наемные работники и обороты сравнимы с оборотами субъектов хозяйствования — юридических лиц.

«Таким образом, предлагаем сохранить единый налог для индивидуальных предпринимателей, непосредственно производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги без привлечения наемных сотрудников независимо от вида деятельности», — отмечают эксперты РСПП и БНПА.

По их мнению, «необдуманность в подходах к налогообложению может повлечь негативные последствия для рядовых потребителей — граждан — такие как рост себестоимости и цен, ухудшение доступности ряда услуг».

Кроме этого, они полагают, что увеличение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, которое предлагает реализовать КГК, «массово вытолкнет предпринимателей в «теневую» экономику».

По мнению экспертов бизнес-союзов, государству следует не повышать фискальную нагрузку на бизнес, а создавать условия для его развития.

«В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, последствия которого станут наиболее очевидны в ближайшие несколько лет, необходимо рассматривать перспективы выживания отдельных сфер бизнеса, открытия новых бизнес-проектов и развития действующих устойчивых на рынке субъектов хозяйствования», — подчеркивается в комментарии РСПП и БНПА на предложения КГК.
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Тэги: КГК Российский союз промышленников и предпринимателей

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