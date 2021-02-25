Правозащитники призвали немедленно освободить Дмитрия Соловьева

Международная организация Front Line Defenders призвала белорусские власти освободить правозащитника Дмитрия Соловьева и прекратить преследование других сотрудников правозащитного центра «Весна».

Front Line Defenders отмечает, что глубоко обеспокоена арестом Дмитрия Соловьева, жестоким обращением с ним во время задержания, а также судебным преследованием и продолжающимся давлением в адрес правозполитзаключенныеащитников. Представители организации уверены, что это преследование связано «исключительно с их работой по защите и продвижению прав человека в Беларуси».

«На членов правозащитного центра «Весна» с начала мая 2020 года оказывается давление, 18 членов организации, в том числе многие региональные представители, были произвольно задержаны и подвергнуты судебному преследованию и арестам за их активную правозащитную деятельность. В настоящее время под стражей находятся пять членов организации и волонтеры: Дмитрий Соловьев, Мария Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица», — обращает внимание Front Line Defenders.

Организация также выражает обеспокоенность тем, что репрессии и судебное преследование правозащитников «могут оказать сдерживающий эффект» на продвижение и защиту прав человека в Беларуси, а также могут неблагоприятно воздействовать на создание безопасной и благоприятной среды, в которой правозащитники могут выполнять свою работу.

Front Line Defenders призывает власти Беларуси немедленно освободить Дмитрия Соловьева и прекратить давление на него и на других сотрудников ПЦ «Весна», а также прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Беларуси.

В организации считают необходимым гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

Утром 16 февраля сотрудники ГУБОПиК и ОМОН провели обыск в доме Дмитрия Соловьева в рамках расследования уголовного дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Силовики выломали входную дверь, ворвались в дом Дмитрия и избили его. В результате обыска конфисковали ноутбуки, мобильные телефоны, документы и деньги. Правозащитника поместили в ИВС Минского района.

В этот же день силовики провели десятки обысков в офисах и домах представителей правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, Независимого профсоюза РЭП и других общественных организаций. По данным Следственного комитета, обыски проходили в организациях, «которые позиционируют себя как правозащитные» с целью «установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

18 февраля суд Минского района признал Соловьева виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии) и назначил 12 суток административного ареста. По словам судьи Анжелики Козловой, барельеф герба «Пагоня» на стене дома Соловьева является символом протестного движения в Беларуси и его размещение может быть расценено как «проведение одиночного пикета».

Правозащитник сообщил суду, что барельеф был установлен при строительстве дома около восьми лет назад, а исторический герб «Пагоня» является историко-культурной ценностью и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.