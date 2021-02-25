Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье 

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал 250-тысячника во французском Монпелье, где в ближайшее время определится его соперник во встрече Алехандро Фокина и Хуберта Гуркача.

Во втором круге турнира белорус в двух сетах оказался сильнее теннисиста из Словении Альяжa Бедене (60-я ракетка мира), передает «Прессбол» . Противник вел во второй партии с брейком и при счете 5:4 по геймам подавал сет, но Герасимов сумел исправить положение.

В стартовом раунде наш соотечественник обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1.