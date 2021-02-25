Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье 

Е. Герасимов (Беларусь, 78) — А. Бедене (Словения, 60) — 6:4, 7:6 (7:4).

/ Спорт
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Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал 250-тысячника во французском Монпелье, где в ближайшее время определится его соперник во встрече Алехандро Фокина и Хуберта Гуркача.

Во втором круге турнира белорус в двух сетах оказался сильнее теннисиста из Словении Альяжa Бедене (60-я ракетка мира), передает «Прессбол». Противник вел во второй партии с брейком и при счете 5:4 по геймам подавал сет, но Герасимов сумел исправить положение.

В стартовом раунде наш соотечественник обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1.
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Тэги: Беларусь-Словения мужской теннис белорусский теннис Персона: Егор Герасимов Альяж Бедене

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