Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
Е. Герасимов (Беларусь, 78) — А. Бедене (Словения, 60) — 6:4, 7:6 (7:4).
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал 250-тысячника во французском Монпелье, где в ближайшее время определится его соперник во встрече Алехандро Фокина и Хуберта Гуркача.
Во втором круге турнира белорус в двух сетах оказался сильнее теннисиста из Словении Альяжa Бедене (60-я ракетка мира), передает
В стартовом раунде наш соотечественник обыграл экс-первую ракетку мира из Великобритании Энди Маррея (121) — 7:6, 6:1.