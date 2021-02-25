Министр энергетики Литвы призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси

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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном заседании внешнеполитических комитетов украинского и литовского парламентов, которое прошло 24 февраля в онлайн-формате, призвал Украину прекратить импорт электричества из Беларуси.

Фото: lrs.lt

В сообщении на сайте комитета по иностранным дела Сейма Литвы говорится, что участники заседания обсуждали угрозы, исходящие от Белорусской АЭС. Так, на встрече было заявлено, что после возобновления поставок электроэнергии из Беларуси и России с начала 2021 года импорт Украины вырос и достиг 5% от общего электропотребления страны. При этом наибольшая доля импорта приходится на Беларусь.

Литовский министр энергетики поделился с участниками заседания обеспокоенностью тем, что БелАЭС создает угрозу безопасности не только Литве, но и другим странам. По его словам, начавшая работу атомная станция в Островце уже сталкивалась с неполадками и сбоями в работе, которые «вызывают серьезную озабоченность и указывают на проблемы с безопасностью станции».

Крейвис заявил, что прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, эксплуатирующей небезопасную АЭС, является необходимым условием для остановки строительства ее второго энергоблока. «Островецкая АЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю своих украинских коллег проявить солидарность, чтобы остановить ее дальнейшее сооружение», — заявил глава энергетического ведомства Литвы.

В середине 2019 года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Однако с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась к маю. В итоге объем годовых поставок составил 152,308 млн кВт∙ч.

5 января 2021 года компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта белорусской электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы Украины. Этот шаг был аргументирован тем, что решение Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о приостановке импорта из Беларуси, принятое в апреле 2020-го из-за риска негативных для энергосистемы последствий распространения COVID-19, утратило силу 1 января 2021 года.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом 23 февраля в Киеве сообщил, что Украина намерена отсоединиться от энергосистем Беларуси и России до конца 2023 года. После этого, по его словам, какие-либо перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года, сейчас идет период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Министр энергетики Литвы неоднократно заявлял, что это законодательство нарушается и в страну все равно попадает белорусское электричество. В частности он указывал на то, что электроэнергия из Беларуси идет в Латвию через Россию.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил озабоченность тем, что строительство и эксплуатация станции «являются источником возможной угрозы Европейскому союзу и его государствам-членам в отношении безопасности, здоровья и охраны окружающей среды».

Депутаты призвали Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». Они также попросили Еврокомиссию оценить и предложить меры по приостановке торговли электроэнергией с Беларусью, чтобы гарантировать блокировку поступления электричества с БелАЭС на рынки стран Евросоюза, пока Литва, Латвия и Эстония подключены к электрическому кольцу БРЭЛЛ.

На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Украина Беларусь-Литва Белорусская АЭС Укрэнерго Персона: Дайнюс Крейвис

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