Нацбанк сравнил среднюю зарплату белорусских бюджетников с соседями

/ Экономика
Просмотров: 194

Нацбанк опубликовал в четверг, 25 февраля, аналитический обзор экономической ситуации в Беларуси за 2020 год.

В обзоре «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» речь также идет о номинальной начисленной средней заработной плате (ННСЗП) работников организаций.

В 2020 году, по данным Нацбанка, эта зарплата составила 1250,9 рубля, что в реальном выражении на 8,2% выше уровня 2019 года.

Эта цифра подается без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

В бюджетных организациях ННСЗП в декабре 2020 года составила 1200,4 рубля, что на 122,6 рубля, или 11,4% больше, чем в ноябре 2020 года.

Нацбанк также приводит декабрьскую ННСЗП в России, Казахстане и Украине, которая рассчитана по среднемесячному официальному курсу национальных валют к белорусскому рублю.

Как выясняется, эта зарплата в России составила 2388 белорусских рублей в перерасчете, Казахстане — 1341 белорусский рубль, в Украине — 1288 белорусских рублей.

В аналитическом обзоре Нацбанка содержатся и другие данные о денежных доходах белорусов за прошлый год.

Сообщается, в частности, что ННСЗП бюджетников в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 10,1% — она составила 1474,6 рубля. А средний размер декабрьских пенсий в стране составил 482,6 рубля.

Между тем другие госорганы приводят более актуальные данные о номинальной начисленной средней заработной плате в стране.

Так, по сведениям Национального статистического комитета, ННСЗП в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составила 1290 рублей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: средняя зарплата

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко дал «хитрое» обещание по увеличению зарплат

Лукашенко дал «хитрое» обещание по увеличению зарплат

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Премия для главы РБ: Нобелевская или Шнобелевская?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Премия для главы РБ: Нобелевская или Шнобелевская?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Белорусские зарплаты. Что там в среднем?

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат

Ярослав Романчук: в Беларуси стоит ожидать еще большего снижения зарплат