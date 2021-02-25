Нацбанк сравнил среднюю зарплату белорусских бюджетников с соседями

Нацбанк опубликовал в четверг, 25 февраля, аналитический обзор экономической ситуации в Беларуси за 2020 год.

В обзоре «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» речь также идет о номинальной начисленной средней заработной плате (ННСЗП) работников организаций.

В 2020 году, по данным Нацбанка, эта зарплата составила 1250,9 рубля, что в реальном выражении на 8,2% выше уровня 2019 года.

Эта цифра подается без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

В бюджетных организациях ННСЗП в декабре 2020 года составила 1200,4 рубля, что на 122,6 рубля, или 11,4% больше, чем в ноябре 2020 года.

Нацбанк также приводит декабрьскую ННСЗП в России, Казахстане и Украине, которая рассчитана по среднемесячному официальному курсу национальных валют к белорусскому рублю.

Как выясняется, эта зарплата в России составила 2388 белорусских рублей в перерасчете, Казахстане — 1341 белорусский рубль, в Украине — 1288 белорусских рублей.

В аналитическом обзоре Нацбанка содержатся и другие данные о денежных доходах белорусов за прошлый год.

Сообщается, в частности, что ННСЗП бюджетников в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года увеличилась на 10,1% — она составила 1474,6 рубля. А средний размер декабрьских пенсий в стране составил 482,6 рубля.

Между тем другие госорганы приводят более актуальные данные о номинальной начисленной средней заработной плате в стране.