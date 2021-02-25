Макей: Россия оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период

Стратегическое сотрудничество Беларуси и России в 2020 году сохранило всеобъемлющий и многоплановый характер, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей. БелаПАН на мероприятие не аккредитовали, текст выступления чиновника опубликован на сайте ведомства.

«Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер», — заявил министр на заседании по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год с участием премьер-министра Романа Головченко.

Макей также посетовал на ухудшение отношений с Украиной. «Позиция Украины в отношении Беларуси сказалась на взаимоотношениях стран и привела к замораживанию политического диалога, а это в свою очередь негативно повлияло на взаимную торговлю, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей», — сказал министр.