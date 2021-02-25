Макей назвал реакцию на итоги выборов со стороны западных стран гипертрофированной

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Прошлый год стал для Беларуси и для всего мирового сообщества в целом годом испытаний, заявил министр иностранных дел Владимир Макей 25 февраля на коллегии МИД.

БелаПАН на мероприятие не аккредитовали, текст выступления Макея опубликован на сайте МИД.

«Мы в полной мере ощутили на себе рост глобальной и региональной нестабильности, геополитического и геоэкономического соперничества, стали свидетелями нарастания напряженности в международных отношениях и дальнейшего смещения акцентов в мировой политике с партнерства в плоскость все более жесткой конкуренции, которые были только усугублены пандемией коронавируса», — сказал Макей.

По его словам, в результате «гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся в нашей стране президентских выборов Беларусь подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран».

«В этих непростых условиях основные внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены, в первую очередь, на защиту и укрепление национального суверенитета, на то, чтобы Беларусь, если использовать терминологию известного американского политолога, не стала разменной фигурой на геополитической "шахматной доске", — отметил Макей. — При этом в фокусе внимания МИД находились вопросы обеспечения многовекторного взаимодействия и благоприятных условий для реализации внешнеэкономических интересов страны, содействия развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве, прежде всего в рамках белорусского председательства в ЕАЭС, продвижения объединительных белорусских инициатив на международной арене».

Макей отметил, что важными направлениями стала работа по привлечению международной технической и иностранной безвозмездной помощи, предназначенной для укрепления возможностей медицинских учреждений Беларуси в борьбе с пандемией, и оказание содействия белорусским гражданам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом.

«Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией, которая оказала наиболее значимую поддержку Беларуси в поствыборный период, продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер», — подчеркнул он.

«С сожалением вынуждены констатировать ухудшение белорусско-украинских отношений, — продолжил Макей. — Позиция Украины в отношении Беларуси привела к замораживанию политического диалога во второй половине года. Это уже негативно сказалось на взаимной торговле, несмотря на декларируемую украинским руководством заинтересованность в сохранении экономических связей».

По словам Макея, на протяжении большей части 2020 года в отношениях с Европейским союзом, США и отдельными странами Европы наблюдалась позитивная динамика. «Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, сотрудничество носило достаточно насыщенный и конструктивный характер, — сказал он. — Однако в связи с реакцией на состоявшиеся в августе 2020 года выборы президента Республики Беларусь и введением западными государствами ряда ограничительных мер в отношении нашей страны Беларусью были предприняты ответные действия политико-дипломатического характера».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: президентские выборы-2020

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