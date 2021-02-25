Белорусские таможенники упустили партию контрабандных сигарет на сотни тысяч евро

Сотрудники литовской таможни обнаружили партию контрабандных сигарет из Беларуси на сотни тысяч евро, которая была спрятана в грузовике с бетонными блоками, сообщается на сайте таможенного департамента Министерства финансов Литвы.

Фото: lrmuitine.lt

Отмечается, что 18 февраля около 21:30 на пограничный пункт «Райгардас» (с белорусской стороны «Привалка») прибыл грузовик под управлением гражданина Беларуси. Водитель заявил, что везет из Беларуси стройматериалы — 22 тонны бетонных блоков — для вильнюсской компании.

«Однако таможенники решили осмотреть машину, и оказалось, что блоки, уложенные на 21 паллете, были всего лишь имитацией груза, — говорится в сообщении. — Из блоков были сформированы так называемые гробы — полые тайники с тысячами пачек контрабандных сигарет внутри. Так было не на всех паллетах, в некоторых тайниках вместо сигарет находили просто залитый бетон. Таким образом пытались замаскировать груз, чтобы не было разницы в его фактическом весе и том, который значится в документах».

«Из-за сложности в разборке тайников точное количество контрабанды еще не установлено, но по предварительным оценкам была предпринята попытка ввезти не менее 100 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims и NZ Gold. Стоимость такого количества сигарет с учетом налогов составляет около 355 тыс. евро», — сообщает таможенный департамент.

21 февраля водитель был арестован на месяц по решению Каунасского районного суда. По факту пресечения контрабанды Каунасская областная прокуратура начала досудебное расследование.

Как сообщалось, несколько дней назад польские пограничники и налоговики пресекли контрабанду более чем 1,8 млн пачек сигарет на белорусско-польском погранпереходе «Кузница». При детальном осмотре двух польских грузовиков, въезжавших в страну, в их прицепах вместо заявленных досок было обнаружено «огромное количество сигарет без польских акцизных марок» — 927,5 тыс. и 918 тыс. пачек ориентировочной стоимостью 27,6 млн злотых (около 7,4 млн долларов). «Это самая крупная попытка контрабанды сигарет через польские пограничные переходы. <…> Если бы незаконные товары были проданы, государственная казна потеряла бы более 44,8 млн злотых (около 12,1 млн долларов)», — говорилось в сообщении Пограничной службы Польши.