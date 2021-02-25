В Украине резкое увеличение прироста COVID

В Украине за минувшие сутки выявили 8147 новых случаев COVID-19, что на несколько тысяч больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 5850 новых случаях, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в «Фейсбуке».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), городе Киев (652) и Винницкой (639) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.