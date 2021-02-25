Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США

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Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Фото: whitehouse.gov

«Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь», — говорится в заявлении Байдена.

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые «используют таланты со всего мира».

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну «иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США» на период пандемии COVID-19.

При этом Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте прошлого года в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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Тэги: США Персона: Джо Байден

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