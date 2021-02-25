На Осиповичском полигоне проходит артиллерийский сбор
На Осиповичском полигоне проходит лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями Западного оперативного командования.
В сборе участвуют артиллеристы 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 11-й и 6-й отдельных гвардейских механизированных бригад, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
24 февраля боевыми стрельбами завершилось слаживание реактивных артиллерийских батарей, прошли занятия по управлению ракетными ударами и управлению огнем артиллерии.
Боевые расчеты выполняли учебно-боевые задачи на РСЗО «Ураган» и БМ-21 «Град».