Facebook инвестирует миллиард долларов в новостную журналистику

Компания Facebook объявила, что в ближайшие три года инвестирует миллиард долларов в медиаиндустрию после конфликта с правительством Австралии.

Источник: Financial Times

Вице-президент Facebook по международным отношениям и коммуникаций Ник Клегг признал , что компания ошиблась и «перегнула палку» с блокировкой доступа для пользователей из Австралии к обмену и просмотру новостей в соцсети. По его словам, решение о блокировании принимали трудно, а некоторый контент заблокировали по ошибке.

«Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества — речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего», — говорится в заявлении Клегга.

С 2018 года компания уже инвестировала 600 млн долларов в поддержку новостной индустрии и планирует инвестировать еще как минимум один миллиард долларов в последующие три года, заявил Клегг.