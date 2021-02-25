Facebook инвестирует миллиард долларов в новостную журналистику
Компания Facebook объявила, что в ближайшие три года инвестирует миллиард долларов в медиаиндустрию после конфликта с правительством Австралии.
Вице-президент Facebook по международным отношениям и коммуникаций Ник Клегг
«Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества — речь идет об информировании граждан, расширении их прав и возможностей, а также о привлечении к ответственности сильных мира сего», — говорится в заявлении Клегга.
С 2018 года компания уже инвестировала 600 млн долларов в поддержку новостной индустрии и планирует инвестировать еще как минимум один миллиард долларов в последующие три года, заявил Клегг.
Власти Австралии выдвинули законопроект, обязывающий соцсети платить местным медиа за публикацию их материалов. Он предусматривает, что СМИ могут договариваться с такими компаниями, как Google и Facebook, о том, сколько они будут им платить за размещение ссылок на новости медиа. В ответ на это 17 февраля Facebook