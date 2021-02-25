СК: с лета 2020 года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности

С лета 2020 года подразделениями Следственного комитета возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности, сообщил председатель СК Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, Следственный комитет в том числе, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил руководитель комитета.