СК: с лета 2020 года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности

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С лета 2020 года подразделениями Следственного комитета возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности, сообщил председатель СК Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Главный вывод, который мы вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок, Следственный комитет в том числе, решительно настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил руководитель комитета.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: экстремизм протесты Персона: Иван Носкевич

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